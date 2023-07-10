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В ДТП в центре Рязани пострадала 69-летняя женщина

В полиции прокомментировали ДТП в центре Рязани. Информация появилась в Telegram-канале регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 9 июля, примерно в 14:25, около дома № 51/21 по улице Ленина.

По предварительной информации, 46-летний водитель Toyota столкнулся с Lada Vesta, которым управлял 35-летний водитель.

В результате аварии травмы получила 69-летняя пассажирка Lada. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее появилось фото и видео с места аварии.