В ДТП в центре Рязани пострадала 69-летняя женщина
В полиции прокомментировали ДТП в центре Рязани. Информация появилась в Telegram-канале регионального УМВД.
Авария произошла в воскресенье, 9 июля, примерно в 14:25, около дома № 51/21 по улице Ленина.
По предварительной информации, 46-летний водитель Toyota столкнулся с Lada Vesta, которым управлял 35-летний водитель.
В результате аварии травмы получила 69-летняя пассажирка Lada. Ей оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.