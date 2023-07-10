Умер режиссер программы «Последний герой» Кирилл Пухонто. Об этом
По информации издания, 8 июля тело Пухонто обнаружила его сожительница, которая вызвала скорую, но спасти мужчину не удалось.
Кирилл Пухонто родился 7 октября 1971 года в Воркуте. В 1993 году он пришел работать на телевидение. Сначала Пухонто был ассистентом режиссера на телеканале «РТР», в 1997 году он перешел на работу ТВ «Центр», где стал режиссером многих программ. Пухонто известен работой над такими передачами как «Голубой огонек», «Последний герой», «Comedy Баттл» и «Квартирник».
За программы «Последний герой. Остаться в живых» и «Последний герой. Суперигра» Кирилла Пухонто наградили двумя премиями ТЭФИ в номинации «Режиссер телепрограммы» в 2003 и 2005 годах, соответственно.