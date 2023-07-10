Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
22°
Втр, 11
18°
Срд, 12
18°
ЦБ USD 91.49 -0.2 11/07
ЦБ EUR 100.42 0.6 11/07
Нал. USD 89.1 / 92.45 10/07 17:30
Нал. EUR 97.1 / 99.28 10/07 18:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
5 221
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
10 398
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
9 582
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
Руководители двух сельхозпредприятий в Рязанской област...
23 июня 12:00
12 081
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанские полицейские остановили водителя, употребляющего наркотики

Рязанские полицейские остановили водителя, употребляющего наркотики. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Все произошло в субботу, 8 июля, в полицию обратился рязанец и сообщил, что на улице Кальной мужчина, по всей видимости, ищет в земле закладку с наркотиком.

По прибытию на место полицейские никого не обнаружили, но заявитель передал им марку и госномер автомобиля, на котором передвигался неизвестный. Оперативники догнали и остановили эту машину. 38-летний водитель пояснил, что наркотиков у него нет, однако он их употребляет.

На место для дальнейшего разбирательства прибыли сотрудники ДПС Госавтоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

На него составили административный протокол по части 1 статье 12.26 КоАП РФ. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.