Рязанские полицейские остановили водителя, употребляющего наркотики

Рязанские полицейские остановили водителя, употребляющего наркотики. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Все произошло в субботу, 8 июля, в полицию обратился рязанец и сообщил, что на улице Кальной мужчина, по всей видимости, ищет в земле закладку с наркотиком.

По прибытию на место полицейские никого не обнаружили, но заявитель передал им марку и госномер автомобиля, на котором передвигался неизвестный. Оперативники догнали и остановили эту машину. 38-летний водитель пояснил, что наркотиков у него нет, однако он их употребляет.

На место для дальнейшего разбирательства прибыли сотрудники ДПС Госавтоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

На него составили административный протокол по части 1 статье 12.26 КоАП РФ. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.