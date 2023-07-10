Рязанец с позывным «Псих» изобрел гранату для сброса с беспилотников

Рязанец с позывным «Псих» изобрел гранату для сброса с беспилотников. Об этом сообщает URA.ru.

Тяжелоатлет из Рязани Василий изобрел гранату «Ахматку» для сброса с беспилотников, которая применяется по всему фронту в зоне СВО.

«Ахматка» разработана мной в школе аэроразведки «Ахмат» специально для сбросов с беспилотников, ей мы заменяем ВОГи", — рассказал рязанец.

Он отметил, что внутри гранаты взрывчатка, а снаружи поражающие элементы. Ее корпус полностью сделан из пластика и напечатан на 3D-принтере, поэтому максимальная себестоимость гранаты составляет 100 рублей.