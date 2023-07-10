Рязанца осудили на 8,5 лет за убийство знакомой

Рязанца осудили на 8,5 лет за убийство знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Рязани.

Установлено, что мужчина распивал алкоголь в квартире вместе со знакомой. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина решил убить приятельницу. Он начал душить ее проводов удлинителя. Женщина, сопротивляясь, билась головой об острые края спинки дивана.

Когда она перестала подавать признаки жизни, мужчина спрятал ее тело в ящик дивана и накрыл одеялом, чехлами с подушкой и пледом, и скрылся с места преступления.

Мужчину осудили на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.