Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений населения
Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений населения с 1 января 2024. Об этом сообщило издание «RT на русском».
Участие в программе реализовывается на добровольной основе. Отмечается, что надо заключить договор с одним или более негосударственными пенсионными фондами на срок не менее 15 лет.
Долгосрочные сбережения формируются путем самостоятельных взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений.
Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений населения и внесла поправки к проекту.