При обстреле в Курской области пострадали два человека
При обстреле в Курской области пострадали два человека. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в воскресенье, 9 июля, вечером.
ВСУ обстреляли хутор Заря, находящийся в 400 метрах от границы. Всего по населенному пункту прилетело пять минометных снарядов 60-го калибра.
С осколочными ранениями головы и груди в Глушковскую ЦРБ госпитализировали двух строителей (18 и 20 лет). В это время они работали на хуторе.
Разрушений на земле нет.