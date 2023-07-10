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Под Рязанью у поселка Агро-Пустынь покойников стали хоронить на затапливаемых землях сельхозназначения

Под Рязанью в поселке Агро-Пустынь кладбище расширили за счет затапливаемых земель сельхозназначения. На незаконное расширение кладбища обратили внимание члены СНТ «Ветеран» в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

В комментариях рассказали, что старое кладбище и новые участки обнесли общим забором. Теперь новые захоронения располагаются на расстоянии 5-10 метров от жилых домов. Помимо этого, на присоединенных участках проходит линия газопровода — за пересечением газопровода и могил, по словам членов СНТ «Ветеран», никто не следит. Также эти земли регулярно затапливает.

«Данная ситуация похожа на сюжет сатирической пародии, отражающей реальности происходящего в Рязанском районе. Просим взять на контроль данную проблему, так как недовольство приобретает массовый характер», — отметил комментатор.

Местные жители рассказали РЗН. Инфо, что за кладбище отвечает администрация сельского поселения. Представители Рязанского района направили письма в Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Заборьевское сельское поселение, в которых говорится о необходимости привести кладбище в соответствие нормам действующего законодательства.

Однако комментаторы изначально говорили, что Роспотребнадзор и прокуратура Рязанского района в курсе использования земли сельхозназначения под кладбище, но продолжают там хоронить.