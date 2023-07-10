На Украине начали строить предприятие по производству беспилотников

На территории Украины начали строить предприятие по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.

«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах», — сказал Александр Камышин в эфире телеканала «Рада».

Отмечается, что 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщил, что компания планирует начать выпуск беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на территории Украины в 2025 году.