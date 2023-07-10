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На Украине начали строить предприятие по производству беспилотников

На территории Украины начали строить предприятие по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.

«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах», — сказал Александр Камышин в эфире телеканала «Рада».

Отмечается, что 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщил, что компания планирует начать выпуск беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на территории Украины в 2025 году.