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На четырех улицах Рязани отключили холодную воду

На четырех улицах Рязани отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

До 17:00 без ресурса останутся:

  • улица Зубковой, дом № 17 корпус 2;
  • улица 14-я Линия, дом № 1В;
  • улица Октябрьский городок, дома №№ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 32, 42, 47, 48, 49, 52, 53, 7, 8, 9, 60;
  • улица Строителей, дома №№ 13а, 13б, 15, 15д, 17 корпус 1, 17 В, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 корпус 3, 37.

Воду будут подвозить с 10:00 к дому № 41 по улице Октябрьский городок.