Мошенники начали рассылать фейковые приглашения в Банк России

Мошенники создали новую схему обмана россиян. Об этом сообщило издание LIFE .

Чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы, злоумышленники начали приглашать граждан на «личный прием» в Центробанк.

Пригласительные письма начинаются с обращения по имени и отчеству. В них указаны время приема и настоящий адрес Банка России. Однако адрес электронный почты — фальшивый.

«Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно», — отметили в пресс-службе регулятора.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, россиян призвали не реагировать на подобные письма. Отмечается, что Банк России не приглашает граждан на личный прием, а работники не звонят людям и не запрашивают персональные и банковские данные.