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Молодые сотрудники Рязанского приборного завода провели выходной на велопрогулке

Молодежь Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) совершила велопробег по знаковым историческим местам Рязанской области.

В минувшие выходные участники заезда преодолели расстояние длиною около 20 километров по культурно-оздоровительному маршруту «Тропа Паустовского» в поселке Солотча Рязанской области. Тропа неслучайно носит имя советского писателя Константина Паустовского. Именно в этих местах он написал знаменитый цикл «мещерских рассказов». Поездку, приуроченную ко Дню молодежи, организовал Молодежный центр АО «ГРПЗ».

«Для нашей заводской молодежи мы проводим много мероприятий, в том числе выезды на природу, — отметил председатель Молодежного центра АО „ГРПЗ“ Евгений Лынов. — С каждым годом желающих принять участие в велопрогулке становится все больше. В этот раз 32 молодых сотрудника проехали на велосипедах по историческим местам нашего Рязанского края. Подобный досуг необходим, в первую очередь, для сплочения коллектива, ну и конечно, для того, чтобы отдохнуть, набраться сил, хорошего настроения и замечательно провести время».

Своими впечатлениями поделилась участница заезда Анастасия Карпухина: «Впервые побывала на велопрогулке в составе команды работников АО „ГРПЗ“. Получила массу положительных эмоций, открыла для себя новый маршрут — тропу Паустовского».

Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан в 2005 году по инициативе молодых заводчан при поддержке руководства предприятия. Он реализует разноплановые общественно-значимые проекты, проводит научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия. Цели объединения — создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, социальная поддержка, раскрытие и реализация научно-технического и творческого потенциала для решения приоритетных задач предприятия.