Минобороны РФ: с начала спецоперации на Украину прибыли более 11,5 тысяч иностранных наемников

С начала спецоперации на Украину прибыли более 11,5 тысячи иностранных наемников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Отмечается, что наемники прибыли из 84 государств. Самые большие группы прибыли из Польши, США, Канады, Грузии, Великобритании, Хорватии, Румынии, Франции и с подконтрольной Турции части Сирии.

По данным министерства, более 4,8 тысяч наемников погибли, многие покинули Украину по собственному желанию.

Отмечается, что на сегодняшний день в рядах ВСУ продолжают действовать 2 029 наемников. Их отправляют в самые «горячие» точки столкновений.