«Мармакс» начала прием заявок по льготной ипотеке для сотрудников бюджетной сферы

В Рязани была запущена единая ипотека от ДОМ. РФ — для специалистов бюджетной сферы ставка по региональной льготной программе будет снижена на 2 п. п. Ожидается, что благодаря нововведениям до конца года в Рязанской области ей смогут воспользоваться более 200 семей. Девелоперская компания «Мармакс» уже начинает принимать заявки по данной программе во всех своих комплексах.

Новый механизм сделает приобретение недвижимости гораздо более доступным за счет объединения федеральных программ поддержки. Ипотеку можно оформить по ставке на 2% ниже размера базового показателя, установленного банком, при этом максимальная сумма кредита в рамках данной программы составит 6 млн рублей. Программа действует до конца 2023 года.

«Участниками программы станут специалисты бюджетной отрасли, в число которой входят и организации, созданные и финансируемые за счет бюджетов всех уровней. В наших проектах созданы все условия для любой аудитории — включая благоустройство внутренней территории с досуговыми зонами и ландшафтным дизайном, наличие собственной инфраструктуры — фитнес-залов, коворкингов, детских комнат, магазинов и кафе, а также продуманные планировочные решения, нацеленные под любой покупательский запрос. Примечательна и транспортная доступность каждого из комплексов, благодаря которой резиденты смогут оперативно добраться в любую точку города, а также данное преимущество в целом повышает ликвидность проектов», — отмечает Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.