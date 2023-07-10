Лавров: Россия готова удовлетворить дополнительные потребности арабских партнеров в зерне
Лавров заявил, что Россия готова удовлетворить дополнительные потребности арабских партнеров в зерне. Об этом
«Мы зерно как продавали, так и продаем. Выполняем без исключения все свои обязательства. Готовы удовлетворять все потребности, включая дополнительные потребности наших арабских партнеров. Для этого нет никаких препятствий», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)» на уровне министров иностранных дел.