Командиры группы «Вагнер» заверили Путина, что они являются его сторонниками

Командиры группы «Вагнер» заверили Владимира Путина, что они являются его сторонниками. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля заявил, что командиры группы акцентировали, что являются сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. «И также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину», — сказал Песков.

Напомним, встреча состоялась 29 июня. На нее Путин пригласил 35 человек, включая главу ЧВК Евгения Пригожина. Обсуждались события 24 июня.