Командиры группы «Вагнер» заверили Путина, что они являются его сторонниками
Командиры группы «Вагнер» заверили Владимира Путина, что они являются его сторонниками. Об этом сообщило
Представитель Кремля заявил, что командиры группы акцентировали, что являются сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. «И также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину», — сказал Песков.
Напомним, встреча состоялась 29 июня. На нее Путин пригласил 35 человек, включая главу ЧВК Евгения Пригожина. Обсуждались события 24 июня.