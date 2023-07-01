Житель Скопинского района предстанет перед судом за избиение мужчины до смерти

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Скопинского района 1996 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Скопинского района 1996 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, повлекшем по неосторожности смерть одного из потерпевших.

Следствием установлено, что 13 января в Ряжске мужчина в ходе ссоры на фоне алкогольного опьянения стал наносить удары сожителю матери. Двое горожан, попытавшихся унять конфликт, были жестоко избиты. Жизнь одного из них спасти не удалось, он скончался в больнице через несколько дней.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.