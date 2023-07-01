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Во время массового заплыва по Волге погиб прокурор Чувашии Андрей Фомин
Прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин погиб во время массового заплыва по Волге. Трагедия произошла во время соревнований Chebswim.

Прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин погиб во время массового заплыва по Волге. Трагедия произошла во время соревнований Chebswim, сообщает РЕН ТВ в субботу, 1 июля.

По данным источника, Фомин почувствовал себя плохо во время соревнований. Его оперативно достали из воды и оказали первую помощь, однако спасти мужчину не удалось. Фомин скончался в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Информацию о смерти подтвердили в Генпрокуратуре РФ.

Генпрокурор Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выразили свои соболезнования родным и близким покойного.