В рязанском селе спасатели достали котенка из бочки

В селе Вышгород Рязанского района сотрудники медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus» имени Васильева освободили кота из бочки для воды. Об этом сообщается в группе спасотряда «ВКонтакте».

В селе Вышгород Рязанского района сотрудники медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus» имени Васильева освободили кота из бочки для воды. Об этом сообщается в группе спасотряда «ВКонтакте».

Поступила заявка о том, что котенок провалился в бочку для воды. Спасатели отправились в село Вышгород.

С помощью бензоинструмента выпилили отверстие в бочке и вернули хозяйке питомца.