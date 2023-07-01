В Рязанской области пройдет забег гусей
В поселке Гусь-Железный Касимовского района 15 июля состоится праздник «Гусевские забавы». На нем традиционно проведут гусиные забеги, сообщается в группе «Культура и туризм Касимовского района».
В поселке Гусь-Железный Касимовского района 15 июля состоится праздник «Гусевские забавы». На нем традиционно проведут гусиные забеги, сообщается в группе «Культура и туризм Касимовского района».
Желающие могут подать заявки на участие. Главный критерий при подаче заявки — наличие гуся и погонщика.
Подробности можно узнать по телефону 8 (49131) 3-40-56 до 14 июля включительно.