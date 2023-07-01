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В Рязани задержали сбытчика оптовых партий «синтетики»
В Рязани задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в распространении оптовых партий наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в распространении оптовых партий наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские на Заводском проезде остановили 32-летнего мужчину. При личном досмотре оперативники изъяли у него свертки с 9 граммами «синтетики». Оказалось, что злоумышленник в момент задержания двигался по маршруту размещения вещества по тайникам.

Задержанный ранее уже имел проблемы с законом из-за наркотиков и в феврале этого года вернулся из мест лишения свободы в Рязань. По предварительным сведениям, после этого он снова стал закладчиком через интернет-магазин. Вскоре кураторы стали поручать ему распространение значительных объемов запрещенных веществ.

После этого на улицах города изъяли четыре ранее сделанные мужчиной закладки, а также провели обыск в арендованной подозреваемым квартире на улице Зубковой. Там в ящике шкафа хранились многочисленные свертки с мефедроном и упаковочные материалы. В общей сложности из незаконного оборота правоохранители изъяли более 680 граммов запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.