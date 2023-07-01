В России подорожало подключение к электросетям

С 1 июля подключение к электросетям в России составит 4 тысячи рублей за киловатт. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 июля подключение к электросетям в России составит 4 тысячи рублей за киловатт. Об этом сообщает РИА Новости.

Льготы на технологическое присоединение действовали с 2009 года — ставка на подключение объектов до 15 кВт была зафиксирована на уровне 550 рублей за услугу. В 2022 году правительство утвердило новые ставки на техприсоединение потребителей на основании закона, подписанного президентом Владимиром Путиным.

По закону потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт (население, малый и средний бизнес) будут компенсировать затраты сетевых компаний на подключение к электричеству.

С 1 июля этого года минимальная сумма подключения за 1 кВт составляет 4 тысячи рублей, а с 1 июля 2024 года плата вырастет до 5 тысяч рублей. Максимальная ставка — 10 тысяч рублей за 1 кВт, при этом региональные власти могут установить и более высокую планку с федеральным регулятором.

Для льготных категорий плата за техприсоединение составляет 1 тысяча рублей за 1 кВт.