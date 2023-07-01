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В России изменилась форма акта освидетельствования водителей на опьянение
В России обновили форму акта освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. В документ добавили «продувку» с применением видеозаписи. Приказ МВД России вступил в силу в субботу, 1 июля, сообщает РИА Новости.

В России обновили форму акта освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. В документ добавили «продувку» с применением видеозаписи. Приказ МВД России вступил в силу в субботу, 1 июля, сообщает РИА Новости.

«Освидетельствование на состояние алкогольного опьянение осуществлено в присутствии понятых, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях/с применением видеозаписи (ненужное зачеркнуть)», — говорится в тексте акта.

Напомним, в марте вввели новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение. В случае подозрения на нетрезвое состояние водителя сотрудники Госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи.