В Оренбурге восьмилетняя девочка погибла под бетонной плитой
В Оренбурге ребенка убило бетонной плитой. На восьмилетнюю девочку упало железобетонное перекрытие теплотрассы, сообщает РЕН ТВ.
В Оренбурге ребенка убило бетонной плитой. На восьмилетнюю девочку упало железобетонное перекрытие теплотрассы, сообщает
Девочка скончалась на месте. По данным регионального управления СК, трагедия произошла 29 июня на проспекте Гагарина.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.