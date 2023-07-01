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В массовом ДТП под Саратовом погибли три человека
Три человека погибли в результате столкновения трех машин на трассе в Красноармейском районе Саратовской области. Еще пятеро пострадали.

Три человека погибли в результате столкновения трех машин на трассе в Красноармейском районе Саратовской области. Еще пятеро пострадали, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.

По его словам, в 19:58 в службу «112» поступило сообщение, что вблизи села Усть-Золиха произошла массовая авария.

Пострадавшим оказывают помощь медики, решается вопрос о госпитализации, добавил Юрин.

По данным областного управления ГИБДД, на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1967 года рождения, «Газель» под управлением мужчины 1975 года рождения и Land Cruiser, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения.