В Касимове нашли тело мужчины

В Касимове мужчину обнаружили мертвым в собственной квартире. Тело нашли в пятницу, 30 июня, сообщает «МК в Рязани».

В Касимове мужчину обнаружили мертвым в собственной квартире. Тело нашли в пятницу, 30 июня, сообщает «МК в Рязани».

По предварительным данным, смерть не криминального характера.

Личность установлена, это мужчина 1952 года рождения. Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, сообщил следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СКР по Рязанской области Андрей Птицын.