Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
22°
Вск, 02
23°
Пнд, 03
24°
ЦБ USD 88.38 1.35 01/07
ЦБ EUR 96.02 0.91 01/07
Нал. USD 86.5 / 91.2 01/07 15:05
Нал. EUR 94.7 / 98.7 01/07 15:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
27 июня 15:33
4 112
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
27 июня 09:34
3 567
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
6 168
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
11 509
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Касимове нашли тело мужчины
В Касимове мужчину обнаружили мертвым в собственной квартире. Тело нашли в пятницу, 30 июня, сообщает «МК в Рязани».

В Касимове мужчину обнаружили мертвым в собственной квартире. Тело нашли в пятницу, 30 июня, сообщает «МК в Рязани».

По предварительным данным, смерть не криминального характера.

Личность установлена, это мужчина 1952 года рождения. Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, сообщил следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СКР по Рязанской области Андрей Птицын.