В Дагестане упал воздушный шар с людьми

В Махачкале рухнул воздушный шар с людьми на борту, перед этим он врезался в склон горы Тарки-Тау. Видео падения опубликовал «РЕН ТВ».

В Махачкале рухнул воздушный шар с людьми на борту, перед этим он врезался в склон горы Тарки-Тау. Видео падения опубликовал РЕН ТВ.

По данным прокуратуры республики, в результате ЧП есть пострадавшие. Их число и состояние уточняются.

Проводится проверка.

Позднее МВД региона уточнило, что воздушный шар не упал, а совершил экстренную посадку, на борту находились 4 человека, все живы.