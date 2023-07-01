В Дагестане упал воздушный шар с людьми
В Махачкале рухнул воздушный шар с людьми на борту, перед этим он врезался в склон горы Тарки-Тау. Видео падения опубликовал «РЕН ТВ».
В Махачкале рухнул воздушный шар с людьми на борту, перед этим он врезался в склон горы Тарки-Тау. Видео падения опубликовал
По данным прокуратуры республики, в результате ЧП есть пострадавшие. Их число и состояние уточняются.
Проводится проверка.
Позднее МВД региона уточнило, что воздушный шар не упал, а совершил экстренную посадку, на борту находились 4 человека, все живы.