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В аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погибла пятимесячная девочка
При лобовом столкновении автомобилей на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб младенец. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

При лобовом столкновении автомобилей на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб младенец. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 30 июня, при лобовом столкновении двух легковушек на 66-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень пострадали девять человек, включая пятерых детей.

По данным региональной госавтоинспекции, водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу и столкнулся с Honda. Обе машины съехали с дороги, в двух находились семьи с детьми.

Состояние пяти детей и двух пострадавших женщин оставалось тяжелым, пятимесячная девочка находилась на ИВЛ.

Несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась в больнице. В отношении водителя Chevrolet возбуждено уголовное дело.

В момент аварии оба водителя были трезвыми, водитель Chevrolet имеет стаж вождения почти год.