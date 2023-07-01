СМИ: Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией

Директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его секретного визита в Киев рассказали о планах Украины разместить артиллерию и ракеты у Крыма и начать переговоры с Москвой.

Директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его секретного визита в Киев рассказали о планах Украины разместить артиллерию и ракеты у Крыма и начать переговоры с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post .

Газета утверждает, что поездка произошла в июне.

В публикации отмечается, что военные стратеги в Киеве выразили твердую уверенность в цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а после начать переговоры с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предпосылок для переговоров с Украиной нет.