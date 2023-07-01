Рязанка сообщила об избиении сына толпой подростков в Канищеве
Жительница Рязани сообщила о том, что в Канищеве толпа подростков избила ребенка. Пост об этом опубликован в субботу, 1 июля, в группе «62, Московский».
Жительница Рязани сообщила о том, что в Канищеве толпа подростков избила ребенка. Пост об этом опубликован в субботу, 1 июля, в группе «62, Московский».
Сообщается, что инцидент произошел 28 июня, около
«Был избит толпой подростков мой сын, в районе „Дельфина“, улица Интернациональная, между домами 5а и 5 г. Женщина остановила избиение моего сына, возможно, были еще свидетели. Отзовитесь, пожалуйста, мой номер