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Рязанка сообщила об избиении сына толпой подростков в Канищеве
Жительница Рязани сообщила о том, что в Канищеве толпа подростков избила ребенка. Пост об этом опубликован в субботу, 1 июля, в группе «62, Московский».

Жительница Рязани сообщила о том, что в Канищеве толпа подростков избила ребенка. Пост об этом опубликован в субботу, 1 июля, в группе «62, Московский».

Сообщается, что инцидент произошел 28 июня, около 19:40—19:50.

«Был избит толпой подростков мой сын, в районе „Дельфина“, улица Интернациональная, между домами 5а и 5 г. Женщина остановила избиение моего сына, возможно, были еще свидетели. Отзовитесь, пожалуйста, мой номер +7 (916) 869-79-68», — написала мать мальчика.