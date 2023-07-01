Рязанка сообщила об избиении сына толпой подростков в Канищеве

Жительница Рязани сообщила о том, что в Канищеве толпа подростков избила ребенка. Пост об этом опубликован в субботу, 1 июля, в группе «62, Московский».

Жительница Рязани сообщила о том, что в Канищеве толпа подростков избила ребенка. Пост об этом опубликован в субботу, 1 июля, в группе «62, Московский».

Сообщается, что инцидент произошел 28 июня, около 19:40—19:50 .