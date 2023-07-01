Рязанцы сообщили о фиолетовой жидкости на улице Советской Армии

Жители Рязани сообщили о непонятной фиолетовой жидкости, разлитой по проезжей части на улице Советской Армии.

Жители Рязани сообщили о непонятной фиолетовой жидкости, разлитой по проезжей части на улице Советской Армии. Пост об этом в субботу, 1 июля, опубликовал Rzn Life.

«На улице Советской армии что-то разлито по дороге, виден фиолетовый оттенок. Очень тяжело передвигаться на авто, скользко, машина плохо оттормаживается», — сообщается в посте.