Рязанцы ищут хозяина собаки, укусившей их ребенка в ТРЦ «Круиз»
Родители ребенка, которого покусала собака в рязанском ТРЦ «Круиз», ищут хозяина животного. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Родители ребенка, которого покусала собака в рязанском ТРЦ «Круиз», ищут хозяина животного. Пост об этом опубликован в группе
Сообщается, что инцидент произошел в четверг, 29 июня, и хозяин с собакой после случившегося исчез.
«Очень просим, кто знает этих людей, помочь нам их найти или сказать им, что мы их ищем. Хотим от хозяев только одного — через 10 дней посмотреть на собаку, что она жива-здорова, чтобы не продолжать ребенку делать три месяца уколы!» — говорится в