Рязанцы ищут хозяина собаки, укусившей их ребенка в ТРЦ «Круиз»

Родители ребенка, которого покусала собака в рязанском ТРЦ «Круиз», ищут хозяина животного. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Родители ребенка, которого покусала собака в рязанском ТРЦ «Круиз», ищут хозяина животного. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Сообщается, что инцидент произошел в четверг, 29 июня, и хозяин с собакой после случившегося исчез.