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Жителя Милославского района осудят за покушение на убийство

Жителя Милославского района осудят за покушение на убийство. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел 30 января 2023 года. Пьяный обвиняемый, ошибочно полагая, что один из местных жителей может быть причастен к гибели его матери, с целью убийства нанес мужчине несколько ножевых ударов. Из-за активного сопротивления потерпевшего и вмешательства односельчанина преступление не доведено до конца. Раненому оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что нападавший ранее был неоднократно судим.

Следствие собрало доказательственную базу. Дело направлено в суд для рассмотрения.