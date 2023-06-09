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Жители Санкт-Петербурга получили СМС с приглашением в военкомат

Жители Санкт-Петербурга получили СМС с приглашением в военкомат. Об этом сообщил «Подъем» со ссылкой на военный комиссариат по Кронштадтскому и Курортному районам.

Отмечается, что СМС — это не фейк, а сверка данных. По словам ведомства, поводов для беспокойства нет, пришедшее на телефон сообщение — это уведомление, а не повестка.

«Это уведомление, а не повестка. Это сверка данных. На регулярной основе они приходят, сверяют данные, где работают, адрес, телефоны, состояние здоровья. Ребята вон сидят сейчас, сверяются, многие же переезжают, квартиры покупают, образование получают. Много изменений. Последнее место работы записывается. В общем, обновляются данные. Поводов для волнения нет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в России планируют рассылать СМС-сообщения, в которых будут оповещать о повестках.