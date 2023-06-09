В Херсонской области погиб один человек при обстреле детского лагеря «Днепряны»
Украинские военные обстреляли детский лагерь «Днепряны» в Херсонской области, пишут «Известия» со ссылкой на врио главы региона Владимира Сальдо.
Известно, что в результате обстрела погиб человек. Еще один получил ранения.
Сальдо рассказал, что на территорию лагеря прилетело две ракеты Storm Shadow. Одну удалось сбить.
Также он утверждает, что маркировка и номера на частях боеприпасов говорят о том, что это «английские ракеты», поставленные Украине.