В Рязанской области 10 июня ожидаются дожди и до +21 градусов
В Рязанской области в субботу, 10 июня, ожидаются дожди и до +21 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.
В области ожидается переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах возможен град. Днем местами кратковременный дождь.
Ветере северной четверти, 6-11 м/c. Местами ожидаются порывы до 12-17 м/c.
Прогнозируемая температура воздуха по региону ночью +7, +12 градусов, днем +16, +21 градусов.