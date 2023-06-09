В Рязани задержали пьяного водителя, пытавшегося избежать ответственности за ДТП

В Рязани задержали пьяного водителя, пытавшегося избежать ответственности за ДТП. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в среду, 7 июня, около 23:55, на улице Черновицкой.

Патрульные обратили внимание, как автомобиль Kia, отъезжая от парковки задним ходом, столкнулся с припаркованным Toyota. После мужчина с водительского сидения Kia пересел на пассажирское место.

Правоохранителям показалось это странным. Они подошли к столкнувшимся автомобилям. Общаясь с мужчиной на пассажирском сидении, они заметили признаки алкогольного опьянения.

На место вызвали сотрудников ГАИ. Они провели освидетельствование на состояние опьянения и установили, что у 31-летнего рязанца 0,757 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от вождения. Также выяснилось, что у водителя не было прав.

На мужчину составили административные протоколы.