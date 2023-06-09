В Рязани разыскивают 83-летнего пенсионера с ссадинами на лице
В Рязани разыскивают 83-летнего Бориса Лукашова. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Местонахождение пенсионера неизвестно с 8 июня.
Особые приметы: ссадины на левой стороне лица.
Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, каре-зеленые глаза.
Мужчина был одет в синюю рубашку с длинным рукавом, темно-серые брюки, синие домашние тапочки, светло-бежевую кепку.
Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Тех, кто что-то знает о местонахождении Бориса Лукашова, просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.