В Рязани ограничили движение транспорта по улице Семена Середы
В Рязани ограничили движение транспорта по улице Семена Середы. Об этом сообщила администрация города.
Речь идет об участке от дома № 40 по улице Семена Середы до дома № 42 по улице Дзержинского. До 24:00 12 июля движение транспорта по полосе в сторону улицы Пушкина ограничено. Причина — капитальный ремонт участка магистральных тепловых сетей.
Установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огорожены.
Мэрия попросила водителей учитывать информацию при планировании маршрута.