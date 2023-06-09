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В России предложили изменить правила выдачи земельных участков многодетным семьям

В России предложили изменить правила выдачи земельных участков многодетным семьям. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата Госдумы Яну Лантратову.

Отмечается, что ранее Минрегионразвития России разработало методические рекомендации по порядку бесплатного предоставления земельных участков. Там указаны критерии: транспортная доступность, удовлетворительная экологическая обстановка, наличие или срок строительства объектов социальной инфраструктуры и т. п.

Депутат уточнила, что были случаи, когда многодетным семьям предоставляли участки на болотах, по территории которых проходят грунтовые воды, промышленные зоны.

«В связи с этим представляется необходимым внести изменения в Земельный кодекс и установить, что предоставляемые гражданам земельные участки должны соответствовать обязательным минимальным требованиям, установленным правительством Российской Федерации», — отметила Лантратова.