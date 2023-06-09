В Прио-Внешторгбанке избрали нового председателя правления

Новым председателем правления Прио-Внешторгбанка стал Александр Дронов.
Он пришел в банк после окончания вуза в 2006. Начинал в управлении ценных бумаг и пассивных операций на должности экономиста второй категории. Позже участвовал в создании направления розничного кредитования, разрабатывал ипотечные программы, занимался внедрением ипотечных программ с государственной поддержкой, принимал участие в создании операционного офиса Прио-Внешторгбанка в Воронеже и руководил им в течение трех лет. Позже стал заместителем председателя правления Прио-Внешторгбанка, возглавил дирекцию офисной сети.
Переизбрание правления и его председателя проходит в Прио-Внешторгбанке ежегодно, так как в основе управления лежит принцип преемственности и сменяемости лиц, принимающих управленческие решения на высшем уровне.
Роман Ганишин, занимавший должность Председателя Правления с 2015 года, избран председателем Совета директоров Прио-Внешторгбанка.