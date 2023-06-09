В Новомичуринске пьяный мужчина угрожал убить знакомого топором
В Новомичуринске пьяный мужчина угрожал убить знакомого топором. Об этом
По словам ведомства, 38-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что пьяный знакомый угрожает зарубить его топором.
По предварительной информации, приятели выпивали в одном из дворов Новомичуринска. В какой-то момент 53-летний мужчина обиделся на слова своего 38-летнего знакомого. Вспыхнула ссора, и злоумышленник топором пригрозил зарубить приятеля, если тот не извинится.
На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ.