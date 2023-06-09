В Минспорта сообщили, что получить социальные услуги стало проще

В Минспорта сообщили, что получить социальные услуги стало проще. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь, чтобы записать ребенка в спортивную школу или задать власти вопросы по физической культуре и спорту достаточно перейти в паблики госорганизаций, помеченных флажком, и нажать на кнопку «Сообщить о проблеме». После этого пользователь может заполнить форму, добавить местоположение, фото или видео. То же самое можно сделать и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

Официальный ответ на обращение приходит в личный кабинет на сайте «Госуслуги». Если ответ не удовлетворил пользователя, обращение можно отправить снова, тогда его отправят на доработку.

Отмечается, что в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», есть раздел под названием «Высказать мнение». В нем пользователи могут принять участие в опросах и высказать свое мнение по улучшению качества работы власти, благоустройству, ЖКХ и другим вопросам.