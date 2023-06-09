В Министерстве обороны Украины допустили переговоры с Россией

В Министерстве обороны Украины допустили переговоры с Россией. Об этом сообщил РБК .

Издание приводит слова главы ведомства Алексея Резникова. По его словам, переговоры возможны при условии изменения Москвой целей спецоперации.

Резников отметил, что Украина может жить «нормально по-добрососедски со всеми соседями». Однако для этого России нужно изменить подход к решению конфликта, сказал он.

«Вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — заявил Резников.