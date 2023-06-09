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В Ленинградской области мужчина во время ссоры несколько раз переехал пенсионерку

В Ленинградской области мужчина во время ссоры несколько раз переехал пенсионерку. Об этом сообщил РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года в деревне Шаглино Гатчинского района.

Отмечается, что мужчина приехал на поле, где застал пенсионерку за сбором картошки. Между ним и женщиной случился конфликт. Злоумышленник сел в автомобиль и решил переехать пенсионерку.

В публикации указано, что при первом ударе пострадавшая упала на бок. После водитель отъехал и опять нажал на газ.

По словам источника, злоумышленник проехал по спине и левой руке, сломав пострадавшей позвоночник. Также собеседник отметил, что женщина получила травму таза.

Возбуждено уголовное дело. 58-летнего ранее судимого мужчину задержали в четверг, 8 июня.