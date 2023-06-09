В Госдуме призвали расстреливать российских военных, оставивших позиции

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал расстреливать российских военных, оставивших позиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам парламентария, для победы в спецоперации России нужно вернуть военно-полевые суды. Он отметил, что до тех пор в вооруженных силах будет много несовершенств, и не стоит ждать «особых случаев», чтобы вернуться к расстрелам. Самовольно оставивших позиции Журавлев назвал «подонками», потому что за них несут службу другие люди. Также, по мнению депутата, придется принимать мобилизацию.

«Военно-полевой суд — к стенке и расстрел. Вы можете, как угодно к этому относится. Если у человека есть выбор — воевать или не воевать, конечно, он воевать не будет. Если это касается тех, кто недобровольно пришел, скажем так. Не сегодня, завтра мы все равно к этому придем. К военно-полевым судам и к расстрелам тех, кто своими действиями повлек смерти многих других», — считает парламентарий.