В Челябинской области погибли двое рабочих при взрыве на заводе
В Челябинской области погибли двое рабочих при взрыве на заводе. Об этом
«В вечернее время 8 июня 2023 года на территории промышленного предприятия при проведении пневмоопрессовочных работ изделия, произошла резкая разгерметизация, в результате чего двое рабочих получили смертельные травмы, одному причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ.