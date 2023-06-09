В Брянской области караульный выстрелил в подошедшую к военной части девушку
В Брянской области караульный выстрелил в подошедшую к военной части девушку. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в одном из поселков Брянской области недалеко от российско-украинской границы.
Около 23:00 в четверг, 8 июня, 19-летняя местная жительница приблизилась к военной части. В карауле в этот момент находился рядовой.
Военный несколько раз предупредил девушку, что она находится рядом с запретной зоной. Однако, по словам мужчины, на замечания она не реагировала.
Военнослужащий выстрелил. Пуля попала девушке в область таза.
Назначена проверка.