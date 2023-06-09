В Александро-Невском районе полицейские остановили пьяного водителя
В Александро-Невском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Инцидент произошел в поселке Каширин, недалеко от дома № 5 по улице Невской.
Сотрудники ДПС подали сигнал об остановке автомобилю ВАЗ. При общении с 29-летним водителем полицейские обнаружили признаки опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.
Водителю предложили пройти освидетельствование. По его результатам обнаружено 1,430 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Полицейские отстранили автомобилиста от вождения.