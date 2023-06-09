Умерла заслуженная артистка России Елена Озерова
Умерла руководитель детской группы Камерной сцены Большого театра Елена Озерова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Заслуженная артистка России родилась в 1942 году в семье поэта и переводчика Льва Озерова. В 1978 году Борис Покровский пригласил ее в Камерный музыкальный театр, где она организовала детскую хоровую группу. Озерова возглавляла ее до 2020 года. Под ее руководством юные музыканты участвовали в постановках спектаклей «Давайте создадим оперу», «Игра на воде» Бенджамина Бриттена, «Ванька» Александра Холминова, «Волшебная флейта» и других.
Озерова работала в Большом театре с 1988 года. Она участвовала в постановках опер «Млада», «Хованщина», «Богема», «Турандот», «Пиковая дама» и других.